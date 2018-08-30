В Узбекистане появится 20 новых клиник по лечению почечной недостаточности

В качестве пилотного проекта в 2019 году планируется открыть в Джизаке межрайонный центр гемодиализа.

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Германская VAMs GmbH и Министерство здравоохранения Узбекистана в четверг подписали соглашение о создании 20 центров гемодиализа* в стране до 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава.

По данным министерства, соглашение подписано в рамках Международного инвестиционного форума, который проходит в Джизаке 29-30 августа.

"Соглашение предусматривает создание на принципах государственного-частного партнерства до 20 новых медицинских клиник гемодиализа до 2022 года", - сказал собеседник агентства.

В качестве пилотного проекта в 2019 году планируется открыть в Джизаке межрайонный центр гемодиализа.

© Sputnik / Сергей Гунеев Центр нефрологии и трансплантации почки появится в Узбекистане

Объем инвестиций в рамках соглашения составляет 27 миллионов долларов, уточнили в министерстве. Также будет построен завод по выпуску медицинских материалов для гемодиализа и обновлен парк медоборудования действующих отделений гемодиализа в стране.

По данным Минздрава, аппараты гемодиализа в настоящее время имеют только областные филиалы Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. При этом большинство гемодиализных машин превысило установленный срок эксплуатации.

Гемодиализ* - лечение острой и хронической почечной недостаточности с помощью аппарата "искусственная почка".