ГУВД Ташкента отремонтировало детский сад

У воспитанников детского сада теперь новая игровая площадка, мебель и кухонные принадлежности.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В детском саду № 492 Учтепинского района проведен ремонт при поддержке ГУВД Ташкента.

© ГУВД г. Ташкента В Учтепинском районе Ташкента реконструирован детский сад № 492

Это стало подарком к празднику в честь 27-й годовщины независимости, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Полностью обновлены игровая площадка, мебель, кухонные принадлежности и оборудование. Больше всего дети обрадовались новым игрушкам.

© ГУВД г. Ташкента В Учтепинском районе Ташкента реконструирован детский сад № 492

В честь данного события был организован концерт. В ходе мероприятия начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев отметил, что подобные работы по благоустройству детских садов продолжаются в детских дошкольных учреждениях и других районов, в частности, работа по реконструкции началась в детском саду № 11.