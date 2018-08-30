В Узбекистане запустили петицию против жестокого обращения с животными

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В Узбекистане активисты предлагают принять закон "О защите животных от жестокого обращения".

Ruptly Истерзанный живодерами пес нашел любящую семью в Новосибирске

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Автор инициативы отмечает, что взаимоотношения людей и животных законодательно в Узбекистане не регулируются.

"Отсутствие целенаправленных программ помощи бездомным животным, низкий и неэффективный уровень контроля и привлечения к ответственности граждан, жестоко обращающихся со своими домашними животными, – все это печальные реалии сегодняшнего дня", - отмечается в документе.

Активист предлагает организовать пункты временного содержания для бездомных животных и усилить ответственность за жестокое обращение с животными.