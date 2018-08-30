Одна лепешка на две семьи, или Узбекистан в судьбе Иосифа Кобзона

Народный артист СССР всегда с теплотой и благодарностью вспоминал прожитые в Янгиюле годы и доброту узбекского народа, спасшего его семью от голодной смерти.

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Москве на 81 году жизни скончался певец Иосиф Кобзон. Советский и российский исполнитель, народный артист СССР прожил наполненную творчеством и плодотворным трудом жизнь. Он записал около трех тысяч песен, был почетным гражданином более двадцати городов России и стран СНГ. Но даже став всемирно известным человеком, он никогда не забывал о своем тяжелом детстве и о той роли. которую сыграл в его судьбе Узбекистан.

С республикой певца связывали, по его признанию, самые добрые отношения. В годы Великой Отечественной войны его семья в числе тысяч беженцев эвакуировалась в Среднюю Азию. Артист рассказывал, что узбекская семья спасла их. С тех пор Кобзон по-особому относился к узбекистанцам и их обычаям. В 1970-е - 1980-е годы Кобзон чуть ли не ежегодно бывал в республике, собирая полные залы. Но самые яркие впечатления остались у него от детских лет.

"Я помню эту суматоху. Мама смогла все сделать, чтобы затолкать нас в этот телятник, как мы его называли, и отправить, куда глаза глядят. Наш эшелон приехал из Украины в Узбекистан, дальше нашу семью отправили под Ташкент, в Янгиюль. Нас приняла одна бедная узбекская семья. Мы спали штабелями на циновках. Все как в армии – отбой, мы ложились на полу. Никогда эта узбекская семья не ела отдельно от нас. Никогда не было, чтобы они сидели и ели, когда мы были голодные. Делили одну лепешку на две семьи", — вспоминал артист о своем военном детстве в фильме "Большое сердце Ташкента".

О гостеприимстве узбекского народа и о тех счастливых временах, несмотря на гремевшую войну, рассказывает и один из братьев артиста.

"В Ташкенте мать практически сразу же зарегистрировалась в обкоме партии. Ее назначили заместителем директора "Туркменсада" в Янгиюль, под Ташкентом, и дали нам квартиру. Мама была очень веселой и гостеприимной: на день Октябрьской революции, на Новый год она собирала гостей, угощала, чем могла. Даже елку где-то доставала. А всех детей, своих и соседских, собирала и учила петь, и когда гости приходили, мы выступали. Мама очень любила всякую живность, и во дворе водились куры, жили черепахи. У нас, у каждого из братьев, был свой петух – вечером всей гурьбой мы выводили их гулять. Вокруг дома было много высоких фруктовых деревьев. Высшим достижением было залезть на самое высокое, а потом переползать на остальные и добывать урюк, грецкие орехи, яблоки", — вспоминает он.

После окончания войны мать с детьми вернулись на Украину. Но Узбекистан остался в сердце Кобзона навсегда.

Певец часто ездил с гастролями по всему бывшему Союзу, где его всегда тепло принимали. И каждый год уже после того, как стал артистом, приезжал в Узбекистан давать благотворительный концерт для ветеранов войны.

Но, к сожалению, случались и неприятные ситуации.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Скончался Иосиф Кобзон

Как рассказал Иосиф Давыдович в одном из интервью газете "Московский комсомолец", ему дважды было отказано в проведении юбилейных концертов. По словам артиста, когда к 60-летию он объявил свой юбилейный тур, все страны бывшего Союза дали согласие, кроме главы Узбекистана. Тогда причину ему не озвучили, но на одном из вечере в Казахстане, куда Кобзон был приглашен Нурсултаном Назарбаевым, Ислам Каримов объяснил певцу свою позицию.

"Мы сейчас полчаса вас слушали и на какое-то время снова почувствовали себя советскими людьми, а мне этого не хотелось бы", — якобы заявил тогда президент Узбекистана.

По словам Кобзона, ему было тяжело пережить такие ограничения, потому что певец не мог приезжать в ставшие родными места, был лишен возможности общаться с народом, к которому питал самые добрые чувства. Также его печалило то, что он не мог поклониться могиле своего близкого друга — народного певца Узбекской ССР Батыра Закирова.

Но несмотря на имевшиеся ограничения, в Узбекистане об Иосифе Кобзоне осталась светлая память. Люди старшего поколения прекрасно помнят его концерты да и просто встречи со зрителями. Именно из республики Иосиф Давыдович улетал в Афганистан, где давал концерты перед советскими солдатами.

Последние годы народного артиста СССР были омрачены тяжелой болезнью. Но Кобзон находил в себе силы бороться с ней. Продолжал свою работу в комитете по культуре Государственной Думы, когда позволяло здоровье и государственные дела, выступал на концертах, чаще - на юбилеях друзей или на тех, что были посвящены торжественным датам. Причем пел он всегда без фонограммы, подавая пример молодым исполнителям.