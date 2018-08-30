В Ташкенте жителям помогли с приватизацией жилья

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Администрация Ташкента помогла с приватизацией 423 проживающим в общежитиях гражданам, сообщается на странице Генеральной прокуратуры в социальной сети Facebook.

"В данных общежитиях имеются 134 квартиры, в которых в настоящее время проживают 423 гражданина. Специалистами изучены вышеуказанные общежития и даны заключения о возможности их перевода в статус жилых домов", - уточняется в сообщении.

Кроме того, решения о переводе общежитий в статус жилых домов приняли и хокимияты города Ташкента и отдельно Сергелийского района. Жители также смогут их приватизировать.

Ранее сообщалось о планах властей столицы предоставить жителям квартиры в многоквартирных домах, они будут стоить не дороже 3,2 миллиона сумов за квадратный метр. При этом жилища должны быть абсолютно новыми и пригодными к заселению.