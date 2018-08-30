Кондиционеры и Wi-Fi: в Термезе построили "умную" остановку троллейбусов

В проекте приняли участие 28-летний предприниматель Алимжан Сапаров, он взял под него льготный кредит, и агентство "Узавтотранс".

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В Термезе появилась "умная" остановка общественного транспорта – с комфортными кондиционерами зима-лето и информационным таблом, сообщает портал UzReport.

Проект реализовал 28-летний предприниматель из Сурхандарьи Алимжан Сапаров совместно с агентством "Узавтотранс". Бизнесмену выделили льготный кредит с 14-процентной ставкой, он сможет его погасить за счет прибыли от эксплуатации новинки.

Также остановку оборудовали сенсором мониторинга окружающей среды, бесплатным Wi-FI, видеонаблюдением и электросетью USB. По вечерам инновационные стекла будут выполнять функцию экранов и показывать время прибытия троллейбуса или автобуса.

Хокимият Термеза запланировал строительство в городе еще 50 подобных "умных остановок".

В конце августа в центре Ташкента, на так называемом Бродвее – улице Сайилгох начали установку первой зоны бесплатного городского Wi-Fi. Этот эксперимент полностью компенсируется за счет компании Innovo.Tech.