В республиканском центре репродуктивного здоровья новый директор

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Зуфарова Шахноза Алимджановна назначена директором Республиканского центра репродуктивного здоровья населения.
Она займется разработкой стратегии внедрения инновационных репродуктивных технологий, укреплением репродуктивного здоровья населения, передает пресс-служба Минздрава Узбекистана.
Доктор медицинских наук Шахноза Зуфарова ранее вела деятельность в качестве доцента кафедры акушерства и гинекологии, а также детской гинекологии Ташкентского педиатрического медицинского института. Ее отец до июля этого года был главврачом городского центра нефрологии.