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В республиканском центре репродуктивного здоровья новый директор

© Flickr /
Общество
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В прошлом Шахноза Зуфарова вела деятельность в качестве доцента кафедры акушерства и гинекологии в Ташкентском педиатрическом мединституте.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Зуфарова Шахноза Алимджановна назначена директором Республиканского центра репродуктивного здоровья населения.

Она займется разработкой стратегии внедрения инновационных репродуктивных технологий, укреплением репродуктивного здоровья населения, передает пресс-служба Минздрава Узбекистана.

Больница
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Минздрав в 2018 году выделит свыше 800 млрд сумов на ремонт больниц
Кроме того, Зуфарова будет повышать медицинскую культуру населения и улучшать качество медслужбы.

Доктор медицинских наук Шахноза Зуфарова ранее вела деятельность в качестве доцента кафедры акушерства и гинекологии, а также детской гинекологии Ташкентского педиатрического медицинского института. Ее отец до июля этого года был главврачом городского центра нефрологии.




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