Доброе дело: Мирзиёев помиловал 260 заключенных ко Дню независимости

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о помиловании 261 заключенного ко Дню независимости, сообщает Национальное информационное агентство.
Документ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления" был подписан 29 августа.
При этом 135 из этих граждан ранее участвовали в деятельности запрещенных организаций, пятеро – люди старше 60 лет.
"Согласно указу, из учреждений по исполнению наказания освобождаются 215 лиц, которые будут возвращены к семье и близким, а также сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 46 лиц", - уточняется в тексте.
Профильным министерствам и ведомствам глава государства поручил оказать содействие помилованным в социальной адаптации.