Специально для релаксации: в Узбекистане запускают канал в формате 4К

Он станет первым в СНГ и в перспективе превратится в бренд Национальной телерадиокомпании.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Узбекистане 1 сентября запустят телеканал Lux.TV в формате 4К, сообщает Spot.

Как заявил журналистам председатель Национальной телерадиокомпании Алишер Ходжаев, в перспективе канал должен стать брендом и он первым в СНГ обеспечит круглосуточное вещание в формате 4К.

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В описании телеканала говорится, что Lux.TV – это телеканал, предназначенный для психологической разгрузки и хорошего настроения, его создают, чтобы зритель смог отдохнуть и расслабиться.

У канала не будет возрастных ограничений, передачи в сетке вещания посвятят культуре, искусству, красоте и моде, туризму и рассказам об узбекских ремесленниках, природе и многим другим темам.

Кроме того, с сентября телеканал Kinoteatr начнет передавать в эфир программы в формате HD.