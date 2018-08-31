Специально для релаксации: в Узбекистане запускают канал в формате 4К

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Узбекистане 1 сентября запустят телеканал Lux.TV в формате 4К, сообщает Spot.
Как заявил журналистам председатель Национальной телерадиокомпании Алишер Ходжаев, в перспективе канал должен стать брендом и он первым в СНГ обеспечит круглосуточное вещание в формате 4К.
В описании телеканала говорится, что Lux.TV – это телеканал, предназначенный для психологической разгрузки и хорошего настроения, его создают, чтобы зритель смог отдохнуть и расслабиться.
У канала не будет возрастных ограничений, передачи в сетке вещания посвятят культуре, искусству, красоте и моде, туризму и рассказам об узбекских ремесленниках, природе и многим другим темам.
Кроме того, с сентября телеканал Kinoteatr начнет передавать в эфир программы в формате HD.