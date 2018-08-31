10:28 31 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Пульт в руке

Специально для релаксации: в Узбекистане запускают канал в формате 4К

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0

Он станет первым в СНГ и в перспективе превратится в бренд Национальной телерадиокомпании.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Узбекистане 1 сентября запустят телеканал Lux.TV в формате 4К, сообщает Spot.

Как заявил журналистам председатель Национальной телерадиокомпании Алишер Ходжаев, в перспективе канал должен стать брендом и он первым в СНГ обеспечит круглосуточное вещание в формате 4К.

Сцена из фильма Теория большого взрыва
Erik Voake/CBS via AP
Последние серии "Теории большого взрыва" покажут в мае 2019 года

В описании телеканала говорится, что Lux.TV – это телеканал, предназначенный для психологической разгрузки и хорошего настроения, его создают, чтобы зритель смог отдохнуть и расслабиться.

У канала не будет возрастных ограничений, передачи в сетке вещания посвятят культуре, искусству, красоте и моде, туризму и рассказам об узбекских ремесленниках, природе и многим другим темам.

Кроме того, с сентября телеканал Kinoteatr начнет передавать в эфир программы в формате HD.

Теги:
запуск, вещание, телеканал



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Загрязненный пылью воздух в Баку, фото из архива
    Во мгле

    Пыльный туман, пришедший из Туркменистана, окутал Баку и Абшеронский полуостров – уровень пыли в столичном воздухе втрое превышает норму.

  • Скорая помощь
    Вынужденная посадка

    Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Рим, экстренно сел в аэропорту Минска из-за недомогания у семилетнего мальчика.

  • Принятие присяги курсантами, поступившими в военные ВУЗы России
    Не женская профессия?

    О том, как четыре девушки из Абхазии связали свою жизнь с военной службой и как отнеслись к их выбору родственники и друзья - в материале Sputnik.

  • Скорость
    ДТП в Комрате

    Погибшим в громком ДТП в Комрате оказался многократный чемпион Молдовы по карате киокушинкай Олег Кара.

  • Президент Эстонии у Нарвского колледжа, где оборудованы рабочие помещения на время работы президента в Нарве
    Нарвский пиар

    Почему "переселение" президента Эстонии в Нарву не решит ни одну из проблем русскоязычного региона страны – в материале Sputnik.

  • Граница
    Пора домой

    Власти Южной Осетии выдворили с территории республики пятерых граждан Грузии, задержанных ранее за нарушение границы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В российском полевом лагере развернули пункт питания
В небе и на земле: в России закончились учения "Мирная миссия - 2018"
Водитель необычно отблагодарил тех кто решил помочь ему
Шашлыки на капоте: смекалка и находчивость
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054