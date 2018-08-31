Мирзиёев почтил память жертв репрессий

На аллее "Шахидлар хотираси" были прочитаны суры из Корана и подан поминальный плов.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В честь Дня памяти жертв репрессий на аллее "Шахидлар хотираси" прошла церемония поминовения погибших во имя свободы народа.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Церемония поминования погибших в аллее "Шахидлар хотираси"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в беседе с религиозными деятелями и ответственным лицами сферы образования отметил необходимость почитания патриотов, воспитания молодых людей в духе национальной гордости, усиления в них стремления быть как великие предки.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Церемония поминования погибших в аллее "Шахидлар хотираси"

Были прочитаны суры из Корана, почтена память ушедших и подан поминальный плов, передает пресс-служба президента Узбекистана.