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Военнослужащие ВС Узбекистана

Под Ташкентом на учениях обезвредили "боевиков"

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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В Чирчике прошли масштабные тактико-специальные учения силовых структур, сотрудники СГБ обезвредили условное огнестрельное оружие и самодельную взрывчатку.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В городе Чирчике Ташкентской области прошли масштабные тактико-специальные учения силовых структур, сообщает портал Podrobno.uz.

Условные боевики для совершения "теракта" использовали не только огнестрельное оружие, но и самодельную взрывчатку. Им удалось якобы захватить промышленное предприятие и убить заложника. Сотрудники Службы государственной безопасности, МВД, МЧС и прокуратуры успешно с ними справились.

На кадрах видно, как правоохранители объединяются против "преступников". По легенде учений, еще до захвата заложников ДПС остановила подозрительную машину при въезде в город.

Накануне завершилось масштабное мероприятие в Челябинской области – учения Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2018". В них приняли участие 500 единиц наземной техники и около трех тысяч человек, представители Узбекистана присутствовали в качестве наблюдателей.

Теги:
Ташкент, Боевики, Военные учения



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