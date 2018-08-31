В Узбекистане долгожители получили денежные вознаграждения от президента

Сумма вознаграждения составила пять минимальных заработных плат (около 115 долларов).

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил 14 жителей республики в возрасте старше 100 лет медалью "Шухрат" ("Слава") накануне 27-й годовщины независимости страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.

В Узбекистане День независимости отмечается 1 сентября.

"Президент Узбекистана своим указом в связи с 27-й годовщиной независимости страны наградил медалью "Шухрат" 14 граждан, перешагнувших 100-летний возраст", - сказал собеседник агентства.

В соответствии с документом, медаль вручена трем мужчинам и одиннадцати женщинам, проживающим в Ташкенте и регионах страны. Награжденные также получат единовременное денежное вознаграждение в размере пяти минимальных заработных плат (около 115 долларов).

"Награда вручена гражданам, которые добросовестным трудом достигли больших успехов в развитии экономики, науки и культуры республики, воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и преданности идеям национальной независимости и социального прогресса", - добавили в администрации.

По данным фонда "Нуроний" ("Ветеран"), в республике в настоящее время проживают около 8 тысяч граждан, возраст которых превысил 100 лет.