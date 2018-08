Вузы Узбекистана не вошли в число лучших в Евразии

При составлении THE University Ranking of Eurasia Nations ранжировались вузы 16 государств.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Вузы Узбекистана не попали в число ведущих университетов стран Евразийского региона, свидетельствуют данные THE University Ranking of Eurasia Nations, впервые подготовленного британским изданием THE.

При составлении рейтинга ранжировались вузы 16 государств: Афганистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Молдовы, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана. Всего в рейтинг вошли 74 университета.

Оценивались преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (инноваций). Результаты основаны на результатах общего рейтинга мировых университетов THE (Times Higher Education World University Rankings) за этот год.

Лучшим вузом Евразии издание признало Московский государственный университет им М.В. Ломоносова. Вторая строчка досталась Московскому физико-техническому институту и Томскому политехническому университету. В число лучших также попали вузы Ирана, Турции, Беларуси, Украины и Грузии.