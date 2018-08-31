20:21 31 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре

Вузы Узбекистана не вошли в число лучших в Евразии

© Х. Пайдоев / Народное слово
Общество
Получить короткую ссылку
14501

При составлении THE University Ranking of Eurasia Nations ранжировались вузы 16 государств.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Вузы Узбекистана не попали в число ведущих университетов стран Евразийского региона, свидетельствуют данные THE University Ranking of Eurasia Nations, впервые подготовленного британским изданием THE.

При составлении рейтинга ранжировались вузы 16 государств: Афганистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Молдовы, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана. Всего в рейтинг вошли 74 университета.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Максим Богодвид
Когда начнется учебный год в вузах Узбекистана
Оценивались преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (инноваций). Результаты основаны на результатах общего рейтинга мировых университетов THE (Times Higher Education World University Rankings) за этот год.

Лучшим вузом Евразии издание признало Московский государственный университет им М.В. Ломоносова. Вторая строчка досталась Московскому физико-техническому институту и Томскому политехническому университету. В число лучших также попали вузы Ирана, Турции, Беларуси, Украины и Грузии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В российском полевом лагере развернули пункт питания
В небе и на земле: в России закончились учения "Мирная миссия - 2018"
В Москве презентовали седан и лимузин Aurus
В Москве презентовали "российский Роллс-ройс"
Рюкзак для школьников.
Лучший друг школьника: как выбрать ранец

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054