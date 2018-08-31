Вузы Узбекистана не вошли в число лучших в Евразии

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Вузы Узбекистана не попали в число ведущих университетов стран Евразийского региона, свидетельствуют данные THE University Ranking of Eurasia Nations, впервые подготовленного британским изданием THE.
При составлении рейтинга ранжировались вузы 16 государств: Афганистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Молдовы, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана. Всего в рейтинг вошли 74 университета.
Лучшим вузом Евразии издание признало Московский государственный университет им М.В. Ломоносова. Вторая строчка досталась Московскому физико-техническому институту и Томскому политехническому университету. В число лучших также попали вузы Ирана, Турции, Беларуси, Украины и Грузии.