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Ветер

Синоптики предупредили ташкентцев о штормовом ветре на выходных

© Sputnik / Макс Ветров
Общество
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В субботу в Узбекистане отметят 27-ю годовщину независимости республики, в столице планируются салют и патриотические мероприятия.

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. С 31 августа по 4 сентября в Ташкенте ожидается переменная область без осадков, штормовой ветер и от 25 до 30 градусов тепла, сообщает Узгидромет.

Ветер западный с переходом на восточный до 12 метров в секунду, пик придется на 2 сентября с усилением ветра до 20 метров в секунду.

В ближайшие выходные в Узбекистане отметят 27-ю годовщину государственной независимости, в разных точках столицы прогремят праздничные салюты, пройдут концерты и праздничные мероприятия. В этом году узбекистанцы впервые отдыхают в связи с этим праздником пять дней.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева успели поздравить российский лидер Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Утром в пятницу Мирзиёев возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма на площади Мустакиллик в Ташкенте.

Теги:
праздник, Погода, Узбекистан, ветер



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