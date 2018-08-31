На ташкентском Бродвее заработал Wi-Fi

В дальнейшем в Ташкенте планируется установить Wi-Fi в кафе, ресторанах и отелях.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Ташкенте на улице Сайилгох, так называемом Бродвее, заработал бесплатный городской Wi-Fi.

"Скорости интернета достаточно для того, чтобы переписываться в мессенджерах и соцсетях, отвечать на письме в электронной почте, смотреть онлайн-видео и слушать музыку", - пишет пресс-служба Tasnet.Uz.

Каждому, кто захочет воспользоваться беспроводным интернетом, необходимо будет пройти процедуру идентификации. Доступ к Wi-Fi можно будет получить после ввода личного номера телефона во всплывающем окне во время подключения к сети Tasnet.Uz FREE.

В дальнейшем в Ташкенте планируется установить Wi-Fi в кафе, ресторанах и отелях.