Стали известны причины госпитализации Вахтанга Кикабидзе

Известный артист пояснил, что его не приглашали на похороны Иосифа Кобзона, смерть которого он ранее назвал "потерей узнаваемого голоса".

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе лежит в больнице на плановом обследовании, сообщает РИА Новости.

На вопросы журналистов, что с ним произошло, артист ответил, что все в порядке, он проходит процедуру диализа.

Кроме того, Кикабидзе заявил, что его никто не приглашал на похороны Иосифа Кобзона, о смерти которого стало известно накануне.

Исполнитель отметил, что со смертью Кобзона Россия "потеряла узнаваемый голос".

Ранее в интервью Sputnik Грузия он рассказал про долгие годы дружбы с Кобзоном.

Вахтанг Кикабидзе родился в 1938 году в столице Грузии Тбилиси, известен ролями в фильмах Георгия Данелии "Не горюй!", "Мимино" и других, а также исполнением большого количества популярных эстрадных песен.