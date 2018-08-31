Хамраев: узбекские фильмы о школе были романтическими, но реалистичными

В преддверии Дня знаний корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с актером, сыгравшим пятиклассника Мирвали в фильме "Дневник, письмо и первоклассница", Улугбеком Хамраевым.

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik, Мария Науменко. В 1984 году "Узбекфильм" выпустил киноленту "Дневник, письмо и первоклассница". О съемках и школьном кино, рассказал исполнитель роли пятиклассника Мирвали, а ныне оператор-постановщик Улугбек Хамраев.

— Улугбек, расскажите, как вы проходили кастинг в этот фильм?

— На этот проект меня пригласили режиссер Хабиб Файзиев и оператор Александр Панн. "Дневник, письмо и первоклассница" был не первым моим фильмом. До него я снялся в детской сказке и киноленте "Чужая пятерка". Так что со мной провели только кинопробы, посмотрели, как я выгляжу на фоне остальных детей. Ведь я на тот момент уже учился в седьмом классе, а все ребята были пятиклассниками и шестиклассниками. Я был самым взрослым среди них.

© Youtube / Кино для детей Кадр из фильма "Дневник, письмо и первоклассница". Улугбек Хамраев в роли Мирвали

— Какой был самый запоминающийся момент во время съемок?

— Когда меня освободили в школе от экзаменов (смеется)! Тогда были постоянные съемки: меня все время забирали со второго и третьего урока. А в конце мая выяснилось, что надо срочно ехать в командировку, и меня освободили от экзаменов седьмого класса.

На самом деле каждый день был ярким: мне было 14 лет, и вокруг творили взрослые люди, много разных известных актеров.

На тот момент я понял окончательно, что хочу стать оператором, и все время проводил с операторской группой, мне даже давали снимать хлопушку.

— Как вы могли бы охарактеризовать своего героя? Было сложно или, наоборот, легко его играть?

— Я пробовался в этом фильме на две роли. Но герой Мирвали морально оказался ближе. Мне его проще было играть, потому что он такой хитрый халтурщик, как и я в те времена. Я проворачивал всякие делишки, чтобы не получить двойку, помогал другу с очередной детской аферой.

В те годы, середина 1980-х, школьные фильмы были романтическими, и при этом абсолютно недалекими от реалий. Ты будто проживал свою жизнь на площадке.

© Youtube / Кино для детей Кадр из фильма "Дневник, письмо и первоклассница". Улугбек Хамраев в роли Мирвали

— На ваш взгляд, много ли тогда выходило в прокат фильмов, посвященных школе?

— Только за два года я снялся в двух кинолентах про школу: мой дебютный "Чужая пятерка" и "Дневник, письмо и первоклассница". При этом параллельно снимались другие фильмы. В кино Советского Союза было четкое планирование и распределение: "Узбекфильм" в принципе славился детскими фильмами и сказками. Снималось очень много лент про школу и детей.

Режиссер, с которым я сейчас работал над фильмом "Мажор", до сих пор меня подкалывает какими-то фразами из сказок и фильмов, в которых видел меня в детстве.

© Youtube / Кино для детей Кадр из фильма "Дневник, письмо и первоклассница". Улугбек Хамраев в роли Мирвали

— Почему же сегодня в Узбекистане создается мало фильмов про школу?

— Я думаю, это такая же проблема, что и в российском кинематографе. С кино для детей денег продюсеры много не заработают, детские телевизионные сериалы практически не заказываются, потому что рейтинги не очень высокие. Намного выгоднее снимать дешевые, низкопробные детективы для массового зрителя, которые круглыми сутками с удовольствием смотрят. Проблема в ликвидности и зарабатывании денег.