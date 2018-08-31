МВД Узбекистана и ФБР будут обмениваться конфиденциальной информацией

Министр внутренних дел Узбекистана и замдиректора ФБР США обсудили борьбу с международным терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Пулат Бобожонов и заместитель директора ФБР Дэвид Боудич в Ташкенте обсудили перспективы сотрудничества в борьбе с преступностью и международным терроризмом.

"В МВД Республики Узбекистан состоялась встреча министра внутренних дел республики генерал-майора Пулата Бобожонова с делегацией США во главе с заместителем директора ФБР Дэвидом Боудичем", - передает пресс-служба МВД Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили аспекты дальнейшего двустороннего сотрудничества между МВД Узбекистана и ФБР в сфере борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и незаконной миграцией.

"Был также обсужден ряд вопросов, связанных с обменом конфиденциальной информацией, обучением правоохранителей, проведением семинаров и тренингов, а также поставлены задачи на перспективу сотрудничества", - добавили в министерстве.

ФБР США за последний год активизировало контакты с правоохранительными органами Узбекистана. В декабре 2017 года Бюро и Генпрокуратура Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий двустороннее оперативное взаимодействие, а также обмен опытом и информацией о передовых методах расследования. В мае стороны подписали "дорожную карту" по реализации меморандума.