МВД Узбекистана и ФБР будут обмениваться конфиденциальной информацией

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Пулат Бобожонов и заместитель директора ФБР Дэвид Боудич в Ташкенте обсудили перспективы сотрудничества в борьбе с преступностью и международным терроризмом.МВД Узбекистана.
В ходе встречи стороны обсудили аспекты дальнейшего двустороннего сотрудничества между МВД Узбекистана и ФБР в сфере борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и незаконной миграцией.
"Был также обсужден ряд вопросов, связанных с обменом конфиденциальной информацией, обучением правоохранителей, проведением семинаров и тренингов, а также поставлены задачи на перспективу сотрудничества", - добавили в министерстве.
ФБР США за последний год активизировало контакты с правоохранительными органами Узбекистана. В декабре 2017 года Бюро и Генпрокуратура Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий двустороннее оперативное взаимодействие, а также обмен опытом и информацией о передовых методах расследования. В мае стороны подписали "дорожную карту" по реализации меморандума.