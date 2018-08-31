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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон

Узбекский журналист предложил назвать в честь Кобзона улицу в Янгиюле

© Sputnik / Игорь Маслов
Общество
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В Ташкентской области семья артиста находилась в эвакуации в годы Второй мировой войны.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Узбекский журналист Рахимжон Султанов предложил одну из улиц в городе Янгиюля Ташкентской области назвать в честь певца Иосифа Кобзона.

Султанов отметил, что известный артист жил в узбекском городе в годы Второй мировой войны.

"Вспоминая эти годы, Иосиф Кобзон часто говорил о щедрости узбекской земли, о невероятно добрых людях, окружавших его семью", - написал активист на своей странице в Facebook.

По мнению журналиста, присвоение одной из улиц Янгиюля имени Кобзона стало бы своеобразной благодарностью узбекистанцам, которые помогали людям в эвакуации. Также Султанов обращает внимание, что изменение названия улицы станет актуальным событием в преддверии визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после тяжелой болезни. Семья певца несколько лет прожила в эвакуации в Ташкентской области, поэтому у Кобзона было особое отношение к этой республике и ее жителям.

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Теги:
Иофсиф Кобзон, петиция, Узбекистан



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