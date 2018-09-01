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Пешеходный переход радом с отелем Хаят

В Ташкенте перекрыли улицы в связи с Днем независимости

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Водителей просят с пониманием отнестись к этому и на время праздников по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В субботу, 1 сентября, в центре Ташкента будут перекрыты улицы.

Праздничный салют в Ташкенте в День независимости
© Sputnik . /Рамиз Бахтияров
Где пройдет праздничный салют в День независимости Узбекистана

"В связи с праздничными мероприятиями, которые пройдут в парке культуры и отдыха им. Фурката в Мирабадском районе, для движения транспортных средств будет закрыта ул. Эски-Саракул от ул. Талимаржон до моста Карасу", - говористя в сообщении пресс-службы ГУВД столицы.

Проезд будет закрыт с 9:00 до 21:00 часов

Ведомство обратилось к водителям с пониманием отнестись к этому и на время праздников по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.




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