Минобр Узбекистана утвердил стоимость аренды школьных учебников

Родителям одиннадцатиклассников придется выделить из семейного бюджета 41 800 сумов на учебники, первоклашкам же книги выдадут бесплатно.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана утвердило стоимость аренды школьных учебников на 2018/2019 учебный год. Об этом сообщает nuz.uz.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Как собрать ребенка в первый класс: ташкентские мамы к школе готовы

По сравнению с 2017 годом цены увеличились, хотя и неравномерно: если ученики 5 и 8 классов смогут арендовать учебники за прежнюю цену, то родителям второклассников придется отдать в два раза больше денег.

Первоклассникам учебные пособия выдадут бесплатно. Книги для второго класса (12 учебников) обойдутся в 26 900 сумов, для третьего (11 учебников) – в 13 200 сумов, для четвертого (11 учебников) – в 15 300 сумов.

Для учеников пятого класса стоимость аренды 13 учебников составит 7 400 сумов, шестого (15 учебников) – 14 600, седьмого (16 учебников) – 13 700, восьмого (17 учебников) – 8 900, девятого (17 учебников) – 9 400, десятого (17 учебников) – 22 800. Одиннадцатиклассникам понадобятся 19 учебников, аренда которых стоит 41 800 сумов.

Комплекты учебников для профильных 5-9 классов обойдутся родителям немного дороже: 9 600, 16 700, 15 900, 11 100 и 11 900 сумов соответственно.