Узбекистан отмечает День независимости

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Тридцать первого августа 1991 года в Ташкенте состоялась внеочередная 7-я сессия Верховного Совета Узбекской ССР, на которой была провозглашена государственная независимость Узбекистана. В этот день было принято заявление Верховного Совета о государственной независимости республики, и соответствующим постановлением 1 сентября утверждался Днем независимости, который был объявлен выходным. В тот же день был принят закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан".

В этом году, в соответствии с указом главы государства, праздник впервые отмечают пять дней - с 31 августа по 4 сентября.

© Sputnik . /Рамиз Бахтияров Где пройдет праздничный салют в День независимости Узбекистана

Накануне в столичном дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся праздничный вечер с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Опираясь на достигнутые в годы независимости успехи, мы уверенно идем по пути прогресса, от национального возрождения к национальному процветанию", - заявил глава государства в своем выступлении на торжестве.

Мирзиёев отметил, что принятая стратегия действий на 2017-2021 годы стала для общества программой глубоких реформ на новом этапе развития страны.

Мирзиёев заявил, что Узбекистан продолжит расширять сотрудничество с мировым сообществом, и прежде всего с соседними странами.

Глава государства впервые ко Дню независимости помиловал 261 человека, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Он назвал это решение продолжением добрых дел по возвращению в семьи и к нормальной жизни "людей, которые по неведению, под влиянием различных деструктивных сил вступили на неправильный путь".

С утра в республике проходят праздничные мероприятия по случаю Дня независимости. В этом году мероприятия, посвященные 27-летию независимости, проходят под девизом "Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!". Люди катаются на аттракционах, участвуют в конкурсах и спортивных играх, наблюдают за представлениями, посвященными празднику.

В этом году продолжительные выходные подарили людям возможность путешествий по стране. Для повышения интереса к внутреннему туризму объявлены скидки на авиарейсы и поезда в главные исторические центры Узбекистана - Самарканд, Бухару, Хиву, Ургенч, Шахрисабз.

Вечером жители и гости столицы смогут увидеть праздничный салют. Впервые салют будут транслировать во всех крупных ташкентских парках, специальные "шаттлы" доставят всех желающих посмотреть салют на одну из центральных площадей города – Дружбы народов.

По данным Пограничных войск Службы государственной безопасности республики, контрольно-пропускные пункты на границе Узбекистана в период празднования Дня независимости страны будут работать в обычном режиме. Люди смогут пересекать госграницу беспрепятственно в соответствии с установленными процедурами и правилами.

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В предыдущие годы Узбекистан ограничивал пропуск через пограничные КПП страны во время праздника Дня независимости, пересечь границу республики было возможно, как правило, только на самолете или поезде.

Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности в вопросах, связанных с обустройством границ.