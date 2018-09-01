Татьяна Каримова выступила на открытии фотовыставки в память о ее супруге

Она обратила внимание на проводимую Шавкатом Мирзиёевым работу по увековечению памяти Ислама Каримова.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Фотовыставка, посвященная памяти Ислама Каримова, заработала в Ташкентском доме фотографии. Об этом сообщает портал Uzbekistan Today.

Автор снимков - заслуженный журналист Узбекистана Фарход Курбонбоев.

Супруга первого президента республики Татьяна Каримова выступила на открытии и обратила внимание на проводимую Шавкатом Мирзиёевым работу по увековечению памяти Ислама Каримова.

На фотографиях запечатлены разные события из жизни Каримова. Выставка продлится до 30 сентября.

Напомним, на днях в Ташкенте открыли библиотеку Ислама Каримова. Она расположена в бывшем здании пресс-службы президента, где Каримов встречался с первыми делегациями зарубежных стран.