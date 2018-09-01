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Ислам Каримов

Татьяна Каримова выступила на открытии фотовыставки в память о ее супруге

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Она обратила внимание на проводимую Шавкатом Мирзиёевым работу по увековечению памяти Ислама Каримова. 

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Фотовыставка, посвященная памяти Ислама Каримова, заработала в Ташкентском доме фотографии. Об этом сообщает портал Uzbekistan Today.

В Ташкенте открыли библиотеку Ислама Каримова
© Фонд Каримова
В Ташкенте открыли библиотеку Ислама Каримова

Автор снимков - заслуженный журналист Узбекистана Фарход Курбонбоев.

Супруга первого президента республики Татьяна Каримова выступила на открытии и обратила внимание на проводимую Шавкатом Мирзиёевым работу по увековечению памяти Ислама Каримова. 

На фотографиях запечатлены разные события из жизни Каримова. Выставка продлится до 30 сентября.

Напомним, на днях в Ташкенте открыли библиотеку Ислама Каримова. Она расположена в бывшем здании пресс-службы президента, где Каримов встречался с первыми делегациями зарубежных стран. 

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Теги:
Татьяна Каримова, Шавкат Мирзиёев, Ислам Каримов, Узбекистан



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