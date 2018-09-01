Свыше 50 российских учителей будут работать в Таджикистане

В образовательном проекте участвуют педагоги из Саратова, Рязани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Смоленска, Пензы, Тулы, Томска и Башкортостана.

ТАШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. Свыше 50 педагогов из России будут работать в новом учебном году в Таджикистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента международных связей министерства просвещения РФ Игоря Шаповалова.

"Кроме 26 учителей, работавших в Таджикистане в новом учебном году, приступят к работе в этой стране еще 26 педагогов-предметников", - сказал он.

© Sputnik / Александр Кряжев Назад в будущее: что заставляет узбекистанцев активнее учить русский язык

По его словам, в этом году в Таджикистан на работу в средних образовательных школах с русских языком обучения приехали 20 учителей-русистов и 6 предметников-физики, математики и химики.

"Первоначально отбор учителей шел на уровне субъектов федерации, потом анкеты поступали к нам в министерство, где и прошел строгий кадровый отбор", - сказал Шаповалов.

Он отметил, что в этом году география проекта расширена, приехали учителя из Саратова, Рязани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Смоленска, Пензы, Тулы, Томска и Башкортостана.

"Их главная миссия – не дать в Таджикистане забыть русский язык", - подчеркнул он.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими учителями, для чего у нас есть группа в соцсети Whatsapp", - сказал он.

В свою очередь, начальник управления международных связей министерства образования и науки Таджикистана Ильхом Камолзода сказал РИА Новости, что для вновь прибывших из России педагогов созданы все условия для работы и проживания.