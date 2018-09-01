23:07 01 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Обучение русскому языку, архивное фото

Свыше 50 российских учителей будут работать в Таджикистане

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0

В образовательном проекте участвуют педагоги из Саратова, Рязани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Смоленска, Пензы, Тулы, Томска и Башкортостана.

ТАШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. Свыше 50 педагогов из России будут работать в новом учебном году в Таджикистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента международных связей министерства просвещения РФ Игоря Шаповалова.

"Кроме 26 учителей, работавших в Таджикистане в новом учебном году, приступят к работе в этой стране еще 26 педагогов-предметников", - сказал он.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Александр Кряжев
Назад в будущее: что заставляет узбекистанцев активнее учить русский язык

По его словам, в этом году в Таджикистан на работу в средних образовательных школах с русских языком обучения приехали 20 учителей-русистов и 6 предметников-физики, математики и химики.

"Первоначально отбор учителей шел на уровне субъектов федерации, потом анкеты поступали к нам в министерство, где и прошел строгий кадровый отбор", - сказал Шаповалов.

Он отметил, что в этом году география проекта расширена, приехали учителя из Саратова, Рязани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Смоленска, Пензы, Тулы, Томска и Башкортостана.

"Их главная миссия – не дать в Таджикистане забыть русский язык", - подчеркнул он.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими учителями, для чего у нас есть группа в соцсети Whatsapp", - сказал он.

В свою очередь, начальник управления международных связей министерства образования и науки Таджикистана Ильхом Камолзода сказал РИА Новости, что для вновь прибывших из России педагогов созданы все условия для работы и проживания. 

По теме

Россия построит в Таджикистане пять школ
Теги:
учителя, Россия, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Орнамент на станции Алишер Навои
Одно из самых красивых метро в мире: ташкентская подземка в фотографиях
Спасение людей из затопленного автобуса в Адлере попало на видео
Рюкзак для школьников.
Как правильно подобрать рюкзак для школьника

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054