Один для всех, или Как разные народы отмечают день независимости Узбекистана

Сегодня Узбекистан в 27-й раз отмечает День независимости. Во всех парках культуры и отдыха проходят праздничные мероприятия. В Ташкенте люди разных национальностей собираются по традиции в Парке Дружбы, чтобы отметить один из главных праздников страны.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik, Шахноза Турабекова. Парк дружбы получил свое название не так давно. Это место, куда в 2015 году перенесли памятник Александру Пушкину. Именно он сегодня с высоты своего постамента уже не первый раз лицезрит потрясающую картину: люди разных возрастов, национальностей и вероисповедания танцуют, поют, смеются. Все они собрались, чтобы отметить День независимости Узбекистана.

В парке огромное количество стендов национальных культурных центров, каждый из которых предлагает что-то свое. Это всевозможные блюда, творения мастериц, красивые наряды и украшения, картины, танцы, песни и многое другое.

Здесь происходит не просто знакомство с культурой и традициями этих народов, но и изучение истории Узбекистана. У каждой общины немало интересных рассказов о предках, оказавшихся много лет назад в солнечном крае.

"Мы не первый год приезжаем сюда, правда, раньше праздник проходил в парке имени Бабура. Но атмосфера не меняется, она по-прежнему такая же дружественная, познавательная и щедрая на эмоции", — отметила пенсионерка Галина Вясичникова, жительница Ташкента.

Фото: Шахноза Турабекова День независимости отмечают в в Парке Дружбы

Много среди гостей молодых семей. Дети с особым любопытством подбегают к выставочным столикам культурных центров.

"А что это за блюдо такое, а, мам?" — спрашивает малышка. И буквально через пару минут активистка татарского культурного центра дает девочке попробовать чак-чак. А потом бабушка-татарка начинает играть на гармошке для подошедших к ее стенду гостей.

Фото: Шахноза Турабекова Бабушка играет на гармошке у Татарского культурного центра

В двух шагах от нее активисты турецкого культурного центра задорно танцуют. Вокруг них собираются горожане. "Вот это праздник!", — слышу я из толпы. А турецкие музыканты еще громче начинают играть на национальных инструментах.

К таджикскому стенду меня привлекали невероятной красоты и величины лепешки. Как мне рассказали, эти невероятные лепешки привезла из Таджикистана председатель Республиканского таджикского культурного центра в Узбекистане.

"Ее специально задержали там в день вылета, чтобы передать этот хлеб. Его испекли узбеки, которые живут в Таджикистане. Они испекли две лепешки в качестве подарка, и мы их сохранили специально к празднику", — рассказала активистка Республиканского таджикского культурного центра Шахло Мухамедова.

Еще один яркий стол, к которому с любопытством подходят люди, — польский. За ним сидят молодые ребята в национальных польских костюмах. Ребята с удовольствием позируют для фотографий, рассказывают о Польше.

Фото: Шахноза Турабекова В парке огромное количество стендов национальных культурных центров, каждый из которых предлагает что-то свое.

"От имени польской диаспоры и нашего культурного центра хочется поздравить всех жителей страны с Днем независимости Узбекистана", — начинает нашу беседу председатель Польского культурного центра Узбекистана "Светлица польска" Олег Скуридин.

По его словам, для поляков понятие суверенитета очень важно. В этом году Польша отмечает 100-летие своей независимости. И такая важная дата для польского народа совпала с празднованием в эти дни в Узбекистане 27-ой годовщины независимости страны.

"По традиции все национальные диаспоры, объединенные в культурные центры, демонстрируют в Парке Дружбы свои костюмы, танцы, песни. Это прекрасная возможность познакомиться с культурой разных народов", — отметил Скуридин и, пользуясь случаем, пригласил всех желающих посетить Польский культурный центр в Ташкенте.

Фото: Шахноза Турабекова Праздничный концерт в Парке Дружбы

Вечером в этом парке на большой экране будут транслировать салют, хотя отсюда рукой подать до площади Дружбы народов. Так что место это дважды выгодно для посещения: можно воочию увидеть салют, да еще и по экрану его посмотреть.