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Автомобили Chevrolet на автостоянке

Автосалон под открытым небом: GM Uzbekistan впервые продает машины на улице

© Sputnik / Игорь Руссак
Общество
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Первая торговая площадка организована на территории автомобильного рынка "Сергели" в Ташкенте в эти выходные дни. Каждому клиенту при покупке автомобиля вне зависимости от модели в подарок вручат велосипед.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Компания "Дженерал Моторс Узбекистан" впервые начала продажи автомобилей на Сергелийском авторынке.

По случаю национального праздника - Дня независимости, вплоть до 5 сентября в дилерских автосалонах в Узбекистане выходные дни.

"В целях создания максимального комфорта для желающих приобрести автомобили производства GM Uzbekistan компания создает торговые площадки под открытым небом для реализации автомобилей по программе "Автомобиль за 45 минут", - сообщает пресс-служба GM.

Посетительница осматривает автомобиль
© Sputnik / Михаил Мордасов
Приходи и забирай: GM Uzbekistan предлагает приобрести авто за 45 минут

Первая торговая площадка будет организована на территории автомобильного рынка "Сергели" в Ташкенте в эти выходные дни.

На продажу будут выставлены автомобили Spark и Cobalt, Lacetti в количестве 1475 единиц. Представители GM Uzbekistan проконсультируют и дадут всю подробную информацию.

В компании отмечают, что каждому клиенту при покупке автомобиля вне зависимости от модели в подарок вручат велосипед.

В ближайшее время аналогичные торговые площадки под открытым небом будут организованы во всех регионах страны.

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