Усманов – Мирзиёеву: служение Узбекистану – цель моей жизни

Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов на церемонии вручения ему президентом Узбекистана ордена "Эл-юрт хурмати" сказал, что смыслом своей жизни он определил реализацию своих планов по процветанию Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил учредителя и руководителя российского акционерного общества USM Holding Алишера Бурхановича Усманова орденом "Эл-юрт хурмати".

После того как глава республики лично прикрепил орден на лацкан пиджака Алишера Усманова, миллиардер вышел сказать слова благодарности, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Усманов отметил, что день вручения столь высокой награды главой Узбекистана в его жизни является "великим и волнительным".

© Sputnik / Алексей Филиппов Президент наградил Алишера Усманова орденом

Бизнесмен также добавил, что от волнения не может найти подходящих слов, чтобы выразить благодарность.

"Сегодня у меня реализуются самые трудные, неисполненные мечты, а также мои надежды. Не только мои надежды, но и надежды всего узбекского народа сегодня отданы в ваши руки. Конечно, сегодня долг каждого узбекского сына - быть рядом с вами", - сказал Усманов, обращаясь к Мирзиёеву.

Бизнесмен также отметил, что этот путь не будет легким.

"Но я уверен, что этот народ во главе с таким лидером, как вы, реализует все свои планы. И я каждое свое действие, которое направлено на реализацию этих планов, определил для себя смыслом моей жизни", - сказал Усманов.

В окончании своей эмоциональной речи Усманов поблагодарил президента Узбекистана и пожелал ему здоровья и сил, а своему народу - мира, благополучия и богатства.

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