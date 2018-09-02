16:11 02 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Алишера Бурхановича Усманова орденом Эл-юрт хурмати.

Усманов – Мирзиёеву: служение Узбекистану – цель моей жизни

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
54970

Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов на церемонии вручения ему президентом Узбекистана ордена "Эл-юрт хурмати" сказал, что смыслом своей жизни он определил реализацию своих планов по процветанию Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил учредителя и руководителя российского акционерного общества USM Holding Алишера Бурхановича Усманова орденом "Эл-юрт хурмати".

После того как глава республики лично прикрепил орден на лацкан пиджака Алишера Усманова, миллиардер вышел сказать слова благодарности, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Усманов отметил, что день вручения столь высокой награды главой Узбекистана в его жизни является "великим и волнительным".

Бизнесмен Алишер Усманов
© Sputnik / Алексей Филиппов
Президент наградил Алишера Усманова орденом

Бизнесмен также добавил, что от волнения не может найти подходящих слов, чтобы выразить благодарность.

"Сегодня у меня реализуются самые трудные, неисполненные мечты, а также мои надежды. Не только мои надежды, но и надежды всего узбекского народа сегодня отданы в ваши руки. Конечно, сегодня долг каждого узбекского сына - быть рядом с вами", - сказал Усманов, обращаясь к Мирзиёеву.

Бизнесмен также отметил, что этот путь не будет легким.

"Но я уверен, что этот народ во главе с таким лидером, как вы, реализует все свои планы. И я каждое свое действие, которое направлено на реализацию этих планов, определил для себя смыслом моей жизни", - сказал Усманов.

В окончании своей эмоциональной речи Усманов поблагодарил президента Узбекистана и пожелал ему здоровья и сил, а своему народу - мира, благополучия и богатства.

Усманов занял восьмую строчку в списке богатейших людей Британии >>>




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сестры-патриотки на праздновании Дня независимости в Ташкенте
Шикарный салют и танцы с Юлдуз Усмановой: как отмечали День независимости РУ
Библиотекарь мечты
Бегом за новой книгой: сексуальный библиотекарь вызвал читательский бум
Рюкзак для школьников.
Как правильно подобрать рюкзак для школьника

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054