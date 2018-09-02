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Президент Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

Президент Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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В церемонии возложения венков приняли участие члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, молодежь, представители широкой общественности.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, где возложил цветы к подножию памятника первому президенту и отдал дань уважения его светлой памяти.

"Это стало очередным воплощением глубокого уважения Шавката Мирзиёева к своему наставнику, основателю нашей независимости Исламу Каримову", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Ислам Каримов
© Sputnik / Алексей Никольский
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В соответствии с постановлением Шавката Мирзиёева "Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова" от 25 января 2017 года 2 сентября установлено в стране Днем памяти первого президента.

В церемонии приняли участие члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, молодежь, представители широкой общественности.

Возложение цветов к подножию памятника первому президенту состоялось также в Самарканде и Карши.




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