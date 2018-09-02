Владимир Путин простился с певцом Иосифом Кобзоном

ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с выдающимся российским певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает РИА Новости.

© Sputnik / Игорь Маслов Узбекский журналист предложил назвать в честь Кобзона улицу в Янгиюле

Кобзон скончался на 81-м году жизни. Гражданская панихида проходит в воскресенье в концертном зале имени Чайковского. Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память исполнителя, выражают соболезнования вдове и детям Кобзона.

Поток людей, желающих простится с Кобзоном, не прервался и на время приезда президента.

Путин почтил память Кобзона минутой молчания. Склонив голову, президент постоял у гроба и возложил букет у его подножия, пространство рядом с которым утопает в цветах.

Путин приехал проститься с Иосифом Кобзоном, поддержать его родных pic.twitter.com/jb5umMoDfC — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2 сентября 2018 г.

Затем глава государства подошел высказать слова поддержки вдове, детям и внукам Кобзона. Путин сел рядом с вдовой Нинель Кобзон и некоторое время беседовал с ней.

Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев. Возложив цветы к гробу, он также сел рядом с родными артиста и некоторое время с ними беседовал.