16:11 02 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Президент РФ В. Путин посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном

Владимир Путин простился с певцом Иосифом Кобзоном

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
Получить короткую ссылку
1522 0 0

Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев.

ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с выдающимся российским певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает РИА Новости.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон
© Sputnik / Игорь Маслов
Узбекский журналист предложил назвать в честь Кобзона улицу в Янгиюле

Кобзон скончался на 81-м году жизни. Гражданская панихида проходит в воскресенье в концертном зале имени Чайковского. Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память исполнителя, выражают соболезнования вдове и детям Кобзона.

Поток людей, желающих простится с Кобзоном, не прервался и на время приезда президента.

Путин почтил память Кобзона минутой молчания. Склонив голову, президент постоял у гроба и возложил букет у его подножия, пространство рядом с которым утопает в цветах.

Затем глава государства подошел высказать слова поддержки вдове, детям и внукам Кобзона. Путин сел рядом с вдовой Нинель Кобзон и некоторое время беседовал с ней.

Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев. Возложив цветы к гробу, он также сел рядом с родными артиста и некоторое время с ними беседовал.

По теме

Иосиф Кобзон — великий и немодный
Одна лепешка на две семьи, или Узбекистан в судьбе Иосифа Кобзона
Теги:
Иофсиф Кобзон, Владимир Путин, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сестры-патриотки на праздновании Дня независимости в Ташкенте
Шикарный салют и танцы с Юлдуз Усмановой: как отмечали День независимости РУ
Библиотекарь мечты
Бегом за новой книгой: сексуальный библиотекарь вызвал читательский бум
Рюкзак для школьников.
Как правильно подобрать рюкзак для школьника

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054