Китай может построить молодежный коворкинг-центр в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Центральный совет Союза молодежи Узбекистана и Международный союз развития молодежи Hi China заключили меморандум о взаимопонимании, сообщает Podrobno.uz.

© Sputnik / Евгения Новоженина Узбекистан и Россия организуют бизнес-инкубатор для молодежи

В рамках договора стороны хотят организовать участие молодежных делегаций двух стран в работе международных конференций, круглых столов, фестивалей, выставок, лагерей, практических семинаров и других мероприятий.

Кроме того, организации намерены начать строительство коворкинг-центров в Узбекистане, обмениваться опытом и продвигать волонтерство, создавать площадки для развития волонтерских движений между сторонами, а также развивать молодежный туризм между странами.

Узбекистан с 27 августа по 1 сентября посетила делегация представителей Международного союза развития молодежи Hi China. Гости из Китая побывали в Ташкенте, Маргилане, Риштане, Ургенче, Хиве и Бухаре.

Цель визита – обмен опытом между молодежными организациями в сфере поддержки молодежного предпринимательства.