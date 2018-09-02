Мирзиёев принял участие в поминальном мероприятии в честь Ислама Каримова

Ранее президент возложил цветы к подножию памятника первому президенту и отдал дань уважения его светлой памяти.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В столичном доме церемоний "Навруз" прошел поминальный обед в память о первом президенте Республики Узбекистан Исламе Каримове.

В церемонии принял участие глава государства Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.

Были прочитаны суры из Корана.

Также в мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, дипломатического корпуса, люди почтенного возраста.

Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, где возложил цветы к подножию памятника первому президенту и отдал дань уважения его светлой памяти.

В свою очередь, младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram поделилась воспоминаниями об отце во вторую годовщину со дня его смерти.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта и был похоронен на своей родине в Самарканде.