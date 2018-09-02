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Узбекские школьники

Узбекистан профинансировал строительство в Оше школы на 630 учеников

© Министерство образования Узбекистана
Общество
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В трехэтажном здании расположены спортивный зал, медпункт, летний спорткомплекс и учебные классы.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В кыргызском Оше открылась школа, построенная при финансовой поддержке Узбекистана. Об этом сообщает агентство Кабар.

В официальной церемонии открытия принял участие спикер Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

Как отметил председатель Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, строительство школы - последовательный шаг в развитии кыргызско-узбекских отношений. 

"Благодаря поддержке Узбекистана 630 маленьких граждан Кыргызстана приобрели возможность получить образование в новом общеобразовательном учреждении", - сказал Джумабеков.

В трехэтажном здании школы есть спортивный и актовый залы, столовая, медпункт и летний спорткомплекс. 

Теги:
Школа, Среднее образование, Кыргызстан, Узбекистан



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