В ДНР сообщили, что в Донбасс приехали военные из США и Канады

В ДНР не исключают, что иностранные военнослужащие будут участвовать в планировании и проведении наступательной операции.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. На территорию Донбасса прибыло большое количество иностранных наемников, среди которых высокопоставленные военные из США и Канады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова.

Он отметил, что наемники приехали в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, находящиеся в районе населенного пункта Урзуф. Кроме того, они прибыли в штаб ОТГ "Восток".

"Мы не исключаем, что прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции", — сказал Безсонов.

При этом глава пресс-службы заявил, что появление иностранных военных связано с подготовкой украинских силовиков к эскалации конфликта на юге Донецкой области.

Ранее в ЛНР рассказали, что у линии соприкосновения активизировались снайперы и разведывательно-диверсионные группы ВСУ.

В Народной милиции республики считают, что украинские силовики намерены спровоцировать ЛНР на ответные действия в период перемирия. Оно вступило в силу 29 августа и приурочено к началу учебного года.