"Узбекнефтегаз" выделил средства на реконструкцию детского сада в Бухаре

В дошкольном учреждении появился новый крытый бассейн и теневые навесы для отдыха детей на свежем воздухе.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Бухаре после капитальной реконструкции открылся детский сад №82 для воспитанников с дефектами речи. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

© Sputnik / Владимир Трефилов ГУВД Ташкента отремонтировало детский сад

Здание удалось отремонтировать благодаря поддержке Бухарского нефтеперерабатывающего завода, входящего в АО "Узбекнефтегаз".

В дошкольном учреждении появился новый крытый бассейн и теневые навесы для отдыха на свежем воздухе, а также новая кухня с обеденным залом.

Всю зиму в рацион дошколят смогут входить овощи, которые поможет сохранить собственное овощехранилище. А тепло в этом детском саду с наступлением холодов будет обеспечивать также вновь отстроенная котельная.

В спальном блоке детского сада, рассчитанного на 120 мест, выполнен полный монтаж всех инженерных коммуникаций, появились новенькие потолки из гипсокартона, обновлено оборудование санитарных комнат.