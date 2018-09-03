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Игры кочевников в Кыргызстане

Узбекистанцы споют и покажут национальные обряды на Играх кочевников

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Всего в понедельник в этногородке "Кырчын" проходит 27 мероприятий, соревнования по разным видам спорта будут проводить параллельно.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В понедельник узбекские спортсмены примут участие в демонстрации национальных традиций и песенном состязании на Играх кочевников, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Всего в этногородке "Кырчын" во второй день соревнований проходит 27 мероприятий, многие соревнования проводятся параллельно.

Церемония открытия Всемирных игр кочевников
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Ранее завершились церемония открытия игры кок-бору и предварительные игры в подгруппах, а также прошла репетиция театрализованного представления "Золотой век кочевников".

С 10:00 до 17:00 по местному времени прошла церемония открытия соревнований по армрестлингу, в ближайшее время станут известны победители, в то же время состоялись детские этноигры.

Кроме того, участники продемонстрировали мастерство в перетягивании каната, а с 16:00 начали выводить лошадей на ипподром.

Третьи Всемирные игры кочевников проходят на побережье озера Иссык-Куль со 2 по 8 сентября. Узбекистан представляют 108 спортсменов.

Теги:
Кыргызстан, Узбекистан, Соревнования, Всемирные игры кочевников



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