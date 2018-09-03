В России дорожные знаки будут определять по погоде разрешенную скорость

Динамические дорожные знаки появятся на дорогах с 1 января 2019 года и будут дороже обычных в 5-10 раз.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. На российских дорогах появятся знаки, которые будут автоматически определять оптимальный скоростной режим в зависимости от погодных условий.

Об этом сообщается на сайте проекта "Безопасные и качественные дороги" от Российского дорожного научно-исследовательского института (РОСДОРНИИ).

Динамические дорожные знаки появятся на автомагистралях и скоростных дорогах (с разрешенной скоростью до 110 км/ч и до 90 км/ч соответственно) с 1 января и будут дороже обычных в 5-10 раз. Однако устройства позволят сократить смертность на дорогах, считают в институте.

© Sputnik / Александр Кряжев На узбекских автомагистралях появится новый дорожный знак

Проект разработан в рамках исполнения закона "Об организации дорожного движения", который вступает в силу в конце 2018 года. Документ предполагает внедрение интеллектуальной транспортной инфраструктуры — например, создание "умных" светофоров, которые могут управлять потоками машин, разделяя их на группы в зависимости от скорости.

Ранее власти Лос-Анджелеса выкрасили дороги специальной краской, которая отражает тепло для борьбы с так называемым эффектом городского теплового острова. Когда в городе проживает более миллиона человек, температура в нем может становиться на 12°C выше, чем в окружающем пространстве. Кроме того, покрытие является светоотражающим, поэтому потребуется меньше энергии, чтобы освещать дороги и парковочные места.