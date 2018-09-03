Финалистка "Мисс Мира" приедет в Узбекистан

Вице-мисс России, финалистка конкурса "Мисс Мира" Ксения Шипилова расскажет, как открыть салон красоты, и поделится советами по уходу за собой.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Вице-мисс России, финалистка конкурса "Мисс Мира", основательница сети салонов Keep Looking Ксения Шипилова 22-23 сентября даст мастер-класс в Ташкенте, сообщили организаторы.

Шипилова и ее команда расскажут о тонкостях работы в бьюти-индустрии и поделятся бесценным опытом и секретами своего успеха.

Специалисты покажут, как сделать идеальные брови и правильное наращивание ресниц, макияж, который будет выглядеть естественно, а также фирменную укладку и прическу. Ксения Шипилова расскажет о своем пути к созданию сети салонов и об опыте, который будет полезен всем, кто мечтает об открытии малого бизнеса в сфере красоты.