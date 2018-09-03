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Кран в ванной комнате, архивное фото

 С 10 по 14 сентября горячую воду отключат на улицах Корасув и Бешарык

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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С середины сентября по 12 октября в Ташкенте будут отключать воду для подготовки к отопительному сезону, сообщает пресс-служба теплоэнергетической сети столицы.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. С середины сентября по 12 октября в Ташкенте будут отключать воду для подготовки к отопительному сезону, сообщает пресс-служба теплоэнергетической сети столицы.

С 10 по 14 сентября полное отключение будет произведено на территории ТЦ-3 – от проспекта Бунёдкор до массивов Чорсу, Караташ, Алмазар, Бешагач, а также в ТЦ-7 и в зонах жилого массива "Водник", с 17 по 21 сентября – вблизи ТЦ-5, ТЦ-6, ТЦ-9, то есть от кварталов Чиланазара до жилых массивов Куйлюк.

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© Sputnik / Валерий Мельников
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С 24 по 28 сентября горячей воды не будет на проспекте Мустакиллик, в Ташкентском государственном аграрном университете, на 1-й улице Каракамыш, улице Фараби и в других районах, а в октябре – в зонах ТЦ-8 и ТЦ-2.

В июне в Узбекистане подорожали коммунальные услуги – в среднем на 2,3%, и жители попросили власти упростить эту оплату. Они подготовили петицию, согласно которой процесс заполнения квитанций и простаивание в очередях отнимает слишком много времени.

Теги:
Жилищно-коммунальное хозяйство, Ташкент, горячая вода



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