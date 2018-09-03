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Консалтинговое бюро Стрелка запустило образовательную программу Ташкент любит тебя

"Город начинает оттаивать": чем экспертам "Стрелки" запомнился Ташкент

Sputnik
Общество
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Эксперты института "Стрелка", выступившие с лекциями в Ташкенте, поделились со Sputnik впечатлениями от столицы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Специалистов "Стрелки" приятно удивила активность ташкентцев и большое количество вопросов после лекций.

"Люди очень любят свой город и искренне переживают за то, чтобы он становился лучше. После лекции было очень много вопросов, и многие люди задержались допоздна, чтобы пообщаться уже в фойе. Я знаю, что желающих попасть на мероприятие было значительно больше, чем мог вместить зал театра "Ильхом", и буду рад новой встрече в Ташкенте, когда представится такая возможность", - поделился эксперт в сфере формирования транспортных систем Илья Петушков.

Бумага и ручка
Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Ташкентцам расскажут о глобальных тенденциях развития города
Он рассказал ташкентцам, как развивать дорожную сеть и разработать грамотный сервис общественного транспорта. По его словам, после лекции слушатели спрашивали о разных вещах, связанных с городами и транспортом, однако наиболее актуальным для них был вопрос о диалоге между народом и властью. 

"Эффективные реформы, обладающие долгосрочной устойчивостью, возможны только когда в обществе есть консенсус по поводу принимаемых решений. Любые изменения в транспортной системе города так или иначе влияют на жизнь каждого человека, и потому воспринимаются многими особенно болезненно. Именно поэтому в процессе планирования и реализации таких городских реформ важна деликатная и хорошо выстроенная коммуникация. Люди будут готовы поддержать изменения, которые им понятны, но процесс коммуникации, взаимодействия и получения обратной связи должен быть максимально открытым и нацеленным на лучший результат", - подчеркнул он.

Эксперт в сфере формирования транспортных систем Илья Петушков
КБ "Стрелка"
Эксперт в сфере формирования транспортных систем Илья Петушков

Большое количество хороших вопросов от аудитории отметил и антрополог Михаил Алексеевский.

© AFP 2018 / Wang Zhao
Зачем в городе нужна синяя лавочка и большая резиновая утка
"Во-первых, было видно, что для них это очень новый и интересный формат, раньше у них такого не было, поэтому чувствовался живой интерес. Во-вторых, они явно были настроены на благожелательный диалог. И после моей лекции более часа задавали вопросы и высказывали предложения, причем каждый раз бурно хлопая вопросам друг друга.Было ощущение, что они истосковались по возможности дискуссий и диалогов. В-третьих, просто умные приятные люди, причем разных возрастных групп", - сказал Sputnik Алексеевский.

По его словам, среди спрашивавших был даже глава местного подразделения "Яндекс Такси". Ташкентцы с интересом слушали про международный опыт, но больше всего их волновали локальные темы.

Антрополог Михаил Алексеевский
КБ "Стрелка"
Антрополог Михаил Алексеевский

"Главное впечатление от Ташкента - что это вполне модерный и не особо восточный город с мощнейшими традициями и большим творческим потенциалом, который просто на 10-15 лет заморозили, так что часть прогрессивных людей уехала, часть приспособилась к этой мерзлоте, часть - вмерзла в нее и перестала развиваться. И сейчас город словно начинает оттаивать. И жители понимают, что из-за этого ледникового периода их города на 10-15 лет отстал от других. И им хочется поскорее отставание наверстать. Но только они не очень понимают, как это сделать и за что хвататься", - резюмировал Алексеевский 

Эксперт по велосипедизации Петербурга Дарья Табачникова также осталась под большим впечатлением от города.

"Ташкент прекрасен. Так получилось, что я общалась с двумя местными ребятами, которые вернулись в Ташкент из Нью-Йорка и Прибалтики. Это удивительно и это означает, что город готов удерживать и привлекать людей в условиях глобальной конкуренции городов", - поделилась она.

Эксперт по велосипедизации Петербурга Дарья Табачникова
КБ "Стрелка"
Эксперт по велосипедизации Петербурга Дарья Табачникова

"Ташкент любит тебя" — образовательная программа о городе и его жителях. В течение июля и августа институт "Стрелка" совместно с Общественным советом при хокимияте проведет серию бесплатных лекций, дискуссий и профессиональных воркшопов о принципах развития современных городов, архитектурном наследии и городской культуре.




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