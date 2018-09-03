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Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане

Родственники погибших в автобусе узбекистанцев: они в рабстве, а не сгорели

Комитет по ЧС МВД Казахстана
Общество
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (54)
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В Казахстане продолжается суд над тремя водителями автобуса, сгоревшего зимой 2018 на трассе Самара - Шымкент. В результате трагедии погибли 52 узбекистанца, троим удалось выжить.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Родственники узбекистанцев, погибших в Актюбинской области в январе этого года, не верят в их смерть. Выступая на судебном заседании, они утверждают, что сотовые телефоны их близких по-прежнему работают, но дозвониться до них не получается, сообщает Вnews.kz.

На заседание в межрайонный специализированный суд по уголовным делам специально приехали родственники погибших граждан Узбекистана. Они до сих пор не верят в смерть своих близких.

Так, по словам Юлдуз Ганиевой, мобильные телефоны ее сына и внука, которые ехали в том злополучном автобусе, до сих пор работают, но связаться с родными у нее не получается.

''Мы не верим, что они умерли. Они живы. Телефон моего сына и внука до сих пор работает, но не отвечает. У многих телефоны работают. Люди сгорели, а телефоны нет. Как может быть такое? Значит они живы. Их, возможно, держат в рабстве'', — приводит слова Ганиевой казахстанское издание.

Другие родственники также сомневаются в гибели всех пассажиров автобуса, аргументируя это тем, что им так и не были предъявлены останки погибших и результаты экспертизы с места трагедии.

Потерпевшие не стали нанимать адвоката, но просят помощи у представителей узбекского посольства, чтобы они защищали их права в суде.

В Актюбинской области судят водителей, которых обвиняют в том, что по их вине заживо сгорели 52 человека
Sputnik / Дмитрий Матвеев
Пассажиры сгоревшего автобуса в Актобе просят 2300 долларов с водителей
Между тем, обвиняемые — водители автобуса — не согласны с тем, что к ответственности хотят привлечь только их. По словам сестры одного из водителей, необходимо допросить и при необходимости привлечь к ответственности и выживших узбекстанцев.

Трагедия на трассе Самара — Шымкент произошла утром 18 января. Автобус, в котором ехали 55 граждан узбекистана и трое казахстанцев, почти полностью сгорел. В огне погибли 52 человека, троим водителям — уроженцам Южно-Казахстанской области, а также троим пассажирам удалось спастись. По предварительной версии, причиной случившегося стало неаккуратное обращение с источником отрытого огня — пассажиры автобуса пытались согреться в салоне паяльной лампой. Впрочем, не исключаются и другие версии, вплоть до преднамеренного поджога.

Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (54)
Теги:
Узбекистанцы, пожар, Суд, Казахстан



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