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Логотип шведской компании TeliaSonera. Архивное фото

Суд по делу о взятках компании Telia в Узбекистане начинается в Швеции

© TeliaSonera
Общество
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Дело расследовалось почти пять лет, тогда компания называлась Telia Sonera. О завершении следствия прокуратура Швеции сообщила в сентябре прошлого года.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Суд над тремя бывшими сотрудниками шведской телекоммуникационной компании Telia по делу о взятках в Узбекистане в 2007-2010 годах начнется сегодня в Стокгольме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Стокгольмского суда.

Дело расследовалось почти пять лет, тогда компания называлась Telia Sonera. О завершении следствия прокуратура Швеции сообщила в сентябре прошлого года. Обвинения во взяточничестве предъявили тогда, в частности, бывшему директору Telia Sonera Ларсу Нюбергу, ответственному за рынок в Евразии Теро Кивисаари и одному из юристов компании. Как поясняет шведское информационное агентство ТТ, все трое не признали свою вину. Им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Офис TeliaSonera в Швеции
© Kārlis Dambrāns
Взятки Гульнаре, или Почему TeliaSonera не может уйти из Узбекистана
За последние несколько лет имя Telia упоминалось в шведских СМИ в связи с подозрениями о причастности концерна и его дочерних компаний ко взяткам в Узбекистане в связи с планами работы на телекоммуникационном рынке страны в 2007 году. Разоблачения журналистов привели к смене руководства концерна в 2013 году и к внутренним расследованиям в компании. В 2015 году Telia сообщила о своем уходе с рынка Евразии.

В 2013 году проверку двух дочерних компаний Telia начали прокуроры Нидерландов, в 2014 году расследование сделок в Узбекистане началось в финансовой инспекции Минюста США. В 2017 году после завершения этих проверок Telia пошла на компромисс и согласилась заплатить проверявшим ее органам 965 миллионов долларов США.

Прокуратура Швеции проверкой подозрений на взяточничество со стороны руководителей концерна занялась в 2012 году. Согласно выводам следователей, Telia из-за желания обосноваться на рынке Узбекистана вполне осознанно заплатила крупную сумму денег дочери тогдашнего узбекского президента Гульнаре Каримовой, которая, как считает прокуратура Швеции, на тот период практически контролировала телекоммуникационный рынок Узбекистана. По данным следствия, сумма взяток в период с 2007 по 2010 годы могла составить 280 миллионов евро.




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