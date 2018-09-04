Таджикские поезда будут останавливаться в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Железнодорожной компании Таджикистана разрешили производить высадку и посадку пассажиров на станциях в трех городах Узбекистана.
Отмечается, что теперь поезда "Таджикской железной дороги" будут делать остановки в Термезе, Карши и Самарканде. На станциях также будет открыта продажа билетов на пассажирские поезда, следующие из Таджикистана.
Пассажирам, которые заранее приобретут на узбекских станциях билеты на таджикские поезда, курсирующие по маршрутам Душанбе - Москва - Душанбе, Куляб - Москва - Куляб и Худжанд - Москва - Худжанд, будут предоставлены скидки от 10 до 25% в зависимости от срока приобретения билета и типа вагона.
Напомним, ранее Узбекистан завершил восстановление железнодорожной ветки Галаба - Амузанг, соединяющей республику с югом Таджикистана, пишет Sputnik Таджикистан.
В Душанбе отмечали, что временная остановка движения на этом участке привела к существенным финансовым потерям таджикских железнодорожников.