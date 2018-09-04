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Железнодорожные пути сортировочной станции

Таджикские поезда будут останавливаться в Узбекистане

© Sputnik / Игорь Онучин
Общество
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Пассажиры, которые будут покупать билеты на таджикские поезда на узбекских станциях, получат скидку от 10 до 25%.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Железнодорожной компании Таджикистана разрешили производить высадку и посадку пассажиров на станциях в трех городах Узбекистана.

Отмечается, что теперь поезда "Таджикской железной дороги" будут делать остановки в Термезе, Карши и Самарканде. На станциях также будет открыта продажа билетов на пассажирские поезда, следующие из Таджикистана.

Пассажирам, которые заранее приобретут на узбекских станциях билеты на таджикские поезда, курсирующие по маршрутам Душанбе - Москва - Душанбе, Куляб - Москва - Куляб и Худжанд - Москва - Худжанд, будут предоставлены скидки от 10 до 25% в зависимости от срока приобретения билета и типа вагона.

Напомним, ранее Узбекистан завершил восстановление железнодорожной ветки Галаба - Амузанг, соединяющей республику с югом Таджикистана, пишет Sputnik Таджикистан.

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© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
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В начале марта первый железнодорожный грузовой состав прибыл с узбекской станции Термез Сурхандарьинской области Узбекистана на таджикскую станцию Хошади, которая расположена на территории Шахритусского района Хатлонской области.

В Душанбе отмечали, что временная остановка движения на этом участке привела к существенным финансовым потерям таджикских железнодорожников.




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