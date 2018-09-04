Профессиональных нищих в Узбекистане привлекут к уголовной ответственности

Организаторов незаконного бизнеса предлагают лишать свободы на срок от трех до 8 лет.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Попрошаек, незаконно использующих инвалидов и стариков, а также организаторов такого незаконного бизнеса в Узбекистане начнут привлекать к ответственности, сообщается на портале Обсуждения нормативно-правовых документов.

Законопроект, предполагающий перенести понятие попрошайничества из статьи 127 Уголовного кодекса в статью 127.1, был опубликован 3 сентября.

"Попрошайничество в аэропортах, вокзалах, парках, парках отдыха, рынках и территориях торговых комплексов <…> после применения административного взыскания наказываются обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет", - говорится в документе.

Кроме того, за использование несовершеннолетних, стариков, людей с психическими заболеваниями и инвалидов теперь могут назначить обязательные общественные работы до 480 часов или лишить свободы на срок от трех до пяти лет.