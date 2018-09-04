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Посол США в Узбекистане Памела Спратлен

Спратлен: США приветствуют усилия Узбекистана по улучшению климата в ЦА

Посольство США в Узбекистане
Общество
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По словам американского посла, Узбекистан взял на себя инициативу по укреплению сотрудничества и решению проблем в регионе.

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Посол Памела Спратлен заявила на встрече, что США приветствуют политику Узбекистана, направленную на укрепление стабильности и процветания в Центральной Азии.

"Мы приветствуем политику добрососедства в Узбекистане, которая укрепила ведущую роль страны в содействии стабильности и процветанию в Центральной Азии", - заявила Спратлен в интервью информационному агентству "Дунё" при МИД республики в связи с завершением своей деятельности в стране.

Дипломат назвала историческим визит в Ташкент президента Таджикистана Эмомали Рахмона в августе.

"Мы высоко ценим усилия Узбекистана по укреплению стабильности в Афганистане", - добавила посол.

Спратлен отметила, что Узбекистан взял на себя инициативу по укреплению сотрудничества и решению проблем в регионе, провел летом в Ташкенте заседание рабочей группы формата C5+1 по вопросам безопасности.

Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Почему так важен визит президента Таджикистана Рахмона в Узбекистан
Посол напомнила, что в мае в ходе визита в США президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стороны подписали соглашения на сумму более 5 миллиардов долларов. "Это свидетельствует о большом интересе коммерческого сектора Америки к вашей стране, но многое еще предстоит сделать", - добавила Спратлен.

В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.




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