Спратлен: США приветствуют усилия Узбекистана по улучшению климата в ЦА

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Посол Памела Спратлен заявила на встрече, что США приветствуют политику Узбекистана, направленную на укрепление стабильности и процветания в Центральной Азии.
"Мы приветствуем политику добрососедства в Узбекистане, которая укрепила ведущую роль страны в содействии стабильности и процветанию в Центральной Азии", - заявила Спратлен в интервью информационному агентству "Дунё" при МИД республики в связи с завершением своей деятельности в стране.
Дипломат назвала историческим визит в Ташкент президента Таджикистана Эмомали Рахмона в августе.
"Мы высоко ценим усилия Узбекистана по укреплению стабильности в Афганистане", - добавила посол.
Спратлен отметила, что Узбекистан взял на себя инициативу по укреплению сотрудничества и решению проблем в регионе, провел летом в Ташкенте заседание рабочей группы формата C5+1 по вопросам безопасности.
В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.