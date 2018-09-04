В Университете мировой экономики Узбекистана повысили стоимость обучения

По мнению руководства вуза, это решение – в интересах студентов.

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Университет мировой экономики Узбекистана с нового учебного года вдвое повышает плату за обучение, сообщает пресс-служба вуза.

Согласно сообщению на сайте университета, только финансовые вливания позволят развивать научно-образовательную и просветительскую деятельность.

"Выполнение этих задач требует оптимальной концентрации как государственных ресурсов, так и внебюджетных средств университета. В этой связи, повышение размера стоимости обучения на платно-контрактной основе отвечает насущным потребностям обеспечения жизнедеятельности Университета в новых условиях", - уточняют специалисты.

Средства руководство обещает потратить на укрепление материально-технической базы, улучшение бытовых условий обучения и научной работы, повышение заработной платы преподавателям и профессорам, привлечение иностранных коллег.

Учебный год в вузах Узбекистана начнется в среду, 5 сентября. Дни с 31 августа по 4 сентября – выходные в связи с празднованием Дня независимости республики.