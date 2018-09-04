В Москве начнут готовить квалифицированных имамов

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. В Москве при муфтияте открылась медресе, она носит имя Зайнуллы ишана Расулева, сообщает Sputnik Таджикистан.

Учебное заведение займется подготовкой квалифицированных имамов, таким образом мусульманская община российской столицы планирует решить кадровые проблемы.

Кроме того, медресе будет выпускать преподавателей основ ислама и арабского языка, а также содействует становлений российской школы мусульманства.

Руководителем назначат Дауда Мухутдинова – одного из представителей Духовного собрания имам-мухтасиб Московской области.

В конце августа мусульмане отметили один из главных праздников – Курбан хайит. По традиции в эти дни мусульмане приносят в жертву барана и раздают мясо малоимущим, а в Узбекистане принято готовить плов и халису.