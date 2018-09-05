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Высокоскоростной электропоезд Афросиаб

Электропоезд Afrosiyob пустят между Ташкентом и Шахрисабзом

© Foto : Michał Huniewicz
Общество
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Ранее "Узбекские железные дороги" электрифицировали 124 километра линии Карши – Китаб.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Электропоезд Afrosiyob начнет регулярно курсировать между Ташкентом и Шахрисабзом с 7 сентября. Об этом передает UzDaily.uz со ссылкой на пресс-службу "Узбекистон темир йуллари".

Также электропоезд будет делать остановку в Карши.

Ранее "Узбекские железные дороги" электрифицировали 124 километра линии Карши – Китаб. Расчетная стоимость проекта составляет 58 миллионов 870 тысяч долларов.

Также недавно сообщалось, что республика закупит в Корее и Испании новые скоростные поезда, которые станут курсировать по маршруту Ташкент – Бухара – Хива.

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Теги:
Узбекистон темир йуллари, Узбекистан, Шахрисабз, Ташкент, Afrosiyob



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