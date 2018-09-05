В Ташкенте пройдет чемпионат по армейскому рукопашному бою

Узбекские военнослужащие будут соревноваться по семи спортивным направлениям.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Ташкенте 10-13 сентября пройдет чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих государств-участников СНГ. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Минобороны Узбекистана занимается организацией данного мероприятия.

Ранее состоялся отбор кандидатов для участия в этом армейском состязании.

На прошедших в 2017 году соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди армий государств-участников СНГ узбекские военнослужащие принимали участие в качестве наблюдателей. А уже в этом году они активно участвуют в семи видах состязаний.