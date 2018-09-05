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Узбекские школьники

В школах Узбекистана начались уроки

© Посольство Германии в Ташкенте
Общество
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С 31 августа по 4 сентября все узбекистанцы отдыхали в связи с празднованием Дня независимости республики.

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В общеобразовательных школах Узбекистана начался новый учебный год.

Ранее Министерство народного образования официально сообщало, что занятия в школах начнутся 2 сентября. Однако в связи с празднованием Дня независимости республики старт учебного года перенесли на три дня позже.

Напомним, недавно Минобр утвердил стоимость аренды школьных учебников. Традиционно первоклассникам учебные пособия выдадут бесплатно. Больше всего денег на книги придется потратить родителям одиннадцатиклассников - на них из семейного бюджета необходимо будет выделить 41 800 сумов.

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Теги:
Среднее образование, школы, Узбекистан



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