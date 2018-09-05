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Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева

В Узбекистане пройдет конференция о роли женщин в развитии страны

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Мероприятие предварительно намечено на ноябрь, речь пойдет не только о РУ, но и об Афганистане.

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В ноябре в Узбекистане состоится международная конференция о роли женщин в развитии страны, сообщает РИА Новости.

Об этом зампремьера, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева заявила в ходе региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане", которая проходит в столице Казахстана Астане.

Узбекские женщины
© Flickr / stefan_fotos
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Она пригласила всех присутствующих принять участие в мероприятии и выразила уверенность, что совместными усилиями можно выработать рекомендации по укреплению роли женщин в процессах модернизации и обновления государства.

В конце августа Комитет женщин Узбекистана изменил логотип. Теперь там изображено повернутое вправо лицо девушки с устремленным вдаль взглядом, который символизирует стремление и надежды на великое будущее.

Теги:
Комитет женщин Узбекистана, Конференция, женщина



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