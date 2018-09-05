В Узбекистане пройдет конференция о роли женщин в развитии страны

Мероприятие предварительно намечено на ноябрь, речь пойдет не только о РУ, но и об Афганистане.

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В ноябре в Узбекистане состоится международная конференция о роли женщин в развитии страны, сообщает РИА Новости.

Об этом зампремьера, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева заявила в ходе региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане", которая проходит в столице Казахстана Астане.

© Flickr / stefan_fotos Свыше 400 безработных женщин примут участие в неделе предпринимательства

Она пригласила всех присутствующих принять участие в мероприятии и выразила уверенность, что совместными усилиями можно выработать рекомендации по укреплению роли женщин в процессах модернизации и обновления государства.

В конце августа Комитет женщин Узбекистана изменил логотип. Теперь там изображено повернутое вправо лицо девушки с устремленным вдаль взглядом, который символизирует стремление и надежды на великое будущее.